В Молдове фермеры требуют срочно ограничить импорт зерна из Украины

Аграрии Молдовы требуют от правительства срочно ограничить импорт зерна из Украины. По заявлению ассоциации "Сила фермеров", ситуация на местном рынке резко ухудшилась.



Цены на сельхозпродукцию в Украине упали на 30-40 % из-за ограничений на экспорт через порт Одессы. Фермеры опасаются, что дешевая украинская пшеница может попасть в Молдову и обрушить цены на внутреннем рынке.



Аграрии настаивают на немедленном возврате лицензирования импорта, чтобы спасти собственные хозяйства от банкротства.