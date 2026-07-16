В Молдове могут повысить тарифы на газ на 45 %: оппозиция готовит акцию протеста

В Молдове оппозиция готовит акцию протеста в связи с повышением тарифов на газ более чем на 45 %.



Как сообщила компания - поставщик энергии, меры стали вынужденными из-за подорожания закупочных цен на газ в Европе. За первые 7 месяцев года расходы на поставку газа превысили доходы от тарифов.



Дефицит оценивается более чем в 6 млн долларов, и компенсировать его хотят за счет потребителей.

С критикой выступила Молдавская национальная партия - там отметили, что новые тарифы особенно сильно затронут пенсионеров и малообеспеченные семьи.