В Молдове могут повысить тарифы на газ на 45 %: оппозиция готовит акцию протеста
Автор:Редакция news.by
В Молдове оппозиция готовит акцию протеста в связи с повышением тарифов на газ более чем на 45 %.
Как сообщила компания - поставщик энергии, меры стали вынужденными из-за подорожания закупочных цен на газ в Европе. За первые 7 месяцев года расходы на поставку газа превысили доходы от тарифов.
Дефицит оценивается более чем в 6 млн долларов, и компенсировать его хотят за счет потребителей.
С критикой выступила Молдавская национальная партия - там отметили, что новые тарифы особенно сильно затронут пенсионеров и малообеспеченные семьи.