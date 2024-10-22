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В Молдове оппозиция планирует оспорить результаты референдума о вступлении в ЕС

У граждан Молдовы много вопросов по поводу спорных итогов референдума о вступлении в ЕС и первого тура президентских выборов.

Сейчас на этот пост претендуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Последний назвал первый тур выборов и референдум позорным провалом президента и ее правящей Партии действия и солидарности. Оппозиция заявила об огромном количестве нарушений и обвинила Санду в натягивании процентов в свою поддержку.

Что касается референдума, то разрыв между сторонниками и противниками евроинтеграции составил около 1 %, причем перевес оформился вопреки всем ожиданиям и прогнозам.

"Мне не нравится идея о том, что Молдова вступит в ЕС, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Политологи вообще говорят о том, что это будет Украина дубль два и мы пойдем по тому же сценарию", - сказала жительница страны.

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