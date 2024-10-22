3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Молдове оппозиция планирует оспорить результаты референдума о вступлении в ЕС
У граждан Молдовы много вопросов по поводу спорных итогов референдума о вступлении в ЕС и первого тура президентских выборов.
Сейчас на этот пост претендуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Последний назвал первый тур выборов и референдум позорным провалом президента и ее правящей Партии действия и солидарности. Оппозиция заявила об огромном количестве нарушений и обвинила Санду в натягивании процентов в свою поддержку.
Что касается референдума, то разрыв между сторонниками и противниками евроинтеграции составил около 1 %, причем перевес оформился вопреки всем ожиданиям и прогнозам.
"Мне не нравится идея о том, что Молдова вступит в ЕС, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Политологи вообще говорят о том, что это будет Украина дубль два и мы пойдем по тому же сценарию", - сказала жительница страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей