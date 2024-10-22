В Молдове оппозиция планирует оспорить результаты референдума о вступлении в ЕС

У граждан Молдовы много вопросов по поводу спорных итогов референдума о вступлении в ЕС и первого тура президентских выборов.

Сейчас на этот пост претендуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло. Последний назвал первый тур выборов и референдум позорным провалом президента и ее правящей Партии действия и солидарности. Оппозиция заявила об огромном количестве нарушений и обвинила Санду в натягивании процентов в свою поддержку.

Что касается референдума, то разрыв между сторонниками и противниками евроинтеграции составил около 1 %, причем перевес оформился вопреки всем ожиданиям и прогнозам.