В Молдове правительство одобрило режим чрезвычайного положения

Правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения на 60 дней из-за масштабного энергетического и водного кризиса. Окончательное решение должен утвердить парламент.

Премьер Дорин Тофан назвал текущую ситуацию "идеальным штормом" из-за засухи, прекращения украинского транзита и взлета цен на газ. После прекращения украинского транзита Кишинев закупает топливо через европейских посредников. На фоне низкой заполненности хранилищ в Евросоюзе внутренний тариф в республике мгновенно подскочил на 41 % - до рекордных 20 леев за кубометр.

В самой Европе ситуация не лучше. Топливный кризис заставил жителей Франции заливать в баки обычное рапсовое масло. На французских заправках цена за литр бензина превысила 2 евро 24 цента, а дизель побил исторический рекорд, взлетев до 2 евро 41 цента.

Прагматичные французы массово скупают в супермаркетах более дешевое растительное масло по 1,5 евро, используя его вместо топлива для экономии семейного бюджета.