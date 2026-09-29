В Молдове пытаются отправить Санду в отставку
Автор:Редакция news.by
В молдавском парламенте дали старт процедуре импичмента президента Санду. Оппозиция обвиняет ее в коррупции и государственной измене.
Санду, как считают депутаты, подрывает суверенитет страны - она как-то заявила, что была бы не против присоединения Молдовы к Румынии.
Примеры коррупции также налицо - ее близкая родственница, которая на родине давно не появлялась, числилась в госкорпорации и получала большую зарплату.
Шансы, что импичмент увенчается успехом, невелики - в парламенте у Санду большинство.
Фото РИА Новости