В Молдове пытаются отправить Санду в отставку

В молдавском парламенте дали старт процедуре импичмента президента Санду. Оппозиция обвиняет ее в коррупции и государственной измене.

Санду, как считают депутаты, подрывает суверенитет страны - она как-то заявила, что была бы не против присоединения Молдовы к Румынии.

Примеры коррупции также налицо - ее близкая родственница, которая на родине давно не появлялась, числилась в госкорпорации и получала большую зарплату.

Шансы, что импичмент увенчается успехом, невелики - в парламенте у Санду большинство.

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