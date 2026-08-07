В Молдове шквалистый ветер повалил опоры ЛЭП Бельцы - Днестровск

В Молдове шквалистый ветер вывел из строя ключевую линию электропередачи Бельцы - Днестровск. Через нее Украина получает электричество из Румынии и Молдовы.

По данным Министерства энергетики, разгул стихии повалил около 10 высоковольтных опор мощностью 330 киловольт всего в 15 километрах от Бельц.

На месте аварии уже работают специалисты, но на полную ликвидацию последствий может уйти до семи дней. Власти планируют ускорить ремонт, привлекая дополнительные профильные бригады.