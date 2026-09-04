В Молдове стартовали учения с участием американских и румынских военных
Автор:Редакция news.by
В Молдове стартовали совместные с США и Румынией военные учения. Маневры продлятся до 19 сентября.
Военные учения "Огненный щит - 2026" пройдут в учебных центрах воинских частей. Они направлены на повышение оперативной совместимости между контингентами.
Маневры включают в себя артиллерийские стрельбы в ночное и дневное время. Национальная армия призывает граждан сохранять спокойствие и не тиражировать недостоверную информацию при виде военных колонн на трассах.