Парламент Молдовы одобрил в первом чтении проект бюджета на 2027 год с рекордным дефицитом почти в 1 млрд долларов.

При общих расходах в 6,2 млрд долларов дыра в казне достигнет 18 %. Власти республики обещают нарастить доходы на 15 % - до 5,1 млрд долларов, а разрыв планируют покрыть за счет внешних займов и европейских фондов.



Однако оппозиция и критики указывают, что такие расчеты нереалистичны и отмечают, что правительство фактически загоняет страну в долговую яму.