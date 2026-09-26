В Молдове ввели режим ЧП в энергетическом и гидрологическом секторах

В Молдове вступило в силу чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах. Парламент принял решение на фоне угрозы перебоев в поставках электроэнергии и топлива, роста цен на газ и критического снижения уровня воды в Днестре и Пруте. Впрочем, у жителей есть свое мнение относительно способов справиться с кризисом.

"Кризис, потому что распустили страну. У нас государства нет. Они сами по себе, мы сами по себе. Никто не работает. Разрушили все", - отметила жительница Молдовы.

Режим ЧП продлится 60 дней. Он дает властям возможность отступать от нормативов для обеспечения бесперебойного снабжения страны энергоресурсами и водой. В частности - регулировать цены и тарифы, акцизы и другие сборы, устанавливать приоритеты при импорте топлива и ограничивать потребление энергоресурсов.