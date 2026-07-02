В Монако задержан подозреваемый в покушении на украинского миллионера Ермолаева

В Монако задержали иностранца, подозреваемого в покушении на украинского мультимиллионера Вадима Ермолаева.

Как сообщают французские СМИ, именно этот человек выследил бизнесмена, оставил рюкзак со взрывчаткой у входа в жилой дом и привел бомбу в действие.

Французские медиа со ссылкой на источники в спецслужбах утверждают, что Ермолаев "слишком много знал". Олигарх, находившийся под санкциями Киева, планировал выступить в Европарламенте с разгромным докладом о масштабных коррупционных схемах внутри Украины.

Факт По одной из приоритетных версий следствия, за покушением стоит СБУ.

Сам Ермолаев сейчас находится в военном госпитале в критическом состоянии. Его спутнице Анне Насобиной, дочери экс-зампрокурора Днепропетровской области, врачи были вынуждены ампутировать руку и обе ноги. Их 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми осколочными ранениями.

Полиция продолжает поиск сообщников, которые могли помогать исполнителю скрыться через Францию в Италию.