В Монголии начался топливный кризис

Километровые очереди на АЗС - новая реальность Монголии. В стране начался топливный кризис. Как сообщают местные СМИ, на заправках сейчас огромные очереди, а некоторые АЗС уже и вовсе не работают.

Отмечается, что проблемы начались еще в первых числах августа, когда заправки начали продавать бензин только на сумму не более 14 долларов. Министр минеральных ресурсов Монголии заявил, что нехватка связана с войной в Украине и кризисом на Ближнем Востоке. При этом в стране нет ни одного НПЗ, и она целиком зависит от внешних поставок.