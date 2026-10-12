В Монголии вызвали искусственный дождь для тушения пожара
В восточной Монголии для тушения лесного пожара в заповеднике Нумруг привлекли специалистов по искусственному вызову дождя.
Огонь не удавалось локализовать на протяжении трех дней. В тушении участвовали более 140 человек и 18 единиц техники. К работам также подключились пограничники и дополнительные подразделения спасателей из других регионов.
И лишь с помощью специальных технологий удалось переломить ситуацию. Распространение огня остановлено, однако работы по его полному тушению продолжаются.