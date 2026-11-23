Абу-Даби может вновь принять трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча может состояться в скором времени, но конкретные даты пока не определены.

Песков добавил, что Москва рассматривает в качестве основной площадки Абу-Даби, но возможны и другие варианты.

Тем временем, Кушнер заявил, что в ближайшие недели представители США планируют провести контакты по теме будущей архитектуры безопасности в Европе. По его словам, Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, если будет уверен в том, что новый украинский конфликт крайне маловероятен. Обе темы - гарантии для Киева и архитектура безопасности в Европе - по словам Кушнера, должны рассматриваться вместе.