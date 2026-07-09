В Москве молодожены разных стран синхронно обменялись кольцами и клятвами в вечной любви

Более сотни пар из Беларуси, России, Армении и Казахстана одновременно обменялись кольцами и клятвами в вечной любви.

В Москве в честь Дня семьи проходит международный свадебный фестиваль "Соединяя сердца". Расскажем о национальных мотивах в свадебных нарядах молодоженов.

Совет да любовь!

День семьи, любви и верности в России отмечают уже третий год подряд. Его главные герои - православные святые, князья Петр и Феврония, которые прославились тем, что вместе преодолели все испытания, правили мудро и скончались в один день. А главный символ праздника - ромашка. Белые лепестки символизируют чистоту, а желтая сердцевина - тепло домашнего очага.

Не случайно эти полевые цветы украшают практически каждый букет невесты. А они на этом фестивале одна ярче другой. Под руку со своими избранниками торжественно проходят единым свадебным маршем. Более 100 пар одновременно. Чтобы вместить всех участников, даже пришлось перекрывать улицу в районе Москва-Сити.

Кто-то предпочитает классику - белое платье и фату, а кто-то традиционный свадебный наряд, который отражает историю и культуру народа. Например, невесту из Чувашии отличает головной убор тухья. "Тухью надевают незамужние девушки и невесты. Впоследствии на других чувашских праздниках я буду надевать хушпу. Хушпа не имеет такого носика. По этому головному убору в древности чуваши отличали замужних от незамужних девушек", - рассказала невеста.

А свадебный наряд из Мордовии - это обилие ручной вышивки и украшений из множества монет. Их звук отпугивает злых духов и говорит о достатке.

Белорусы впервые участвует в фестивале "Соединяя сердца". Екатерина и Егор родом из Солигорска, познакомились еще в студенчестве. Образ невесты объединил современный стиль и национальный колорит.

Екатерина Ковалева, невеста:

"На платье представлен белорусский орнамент: дерево и голуби. Голуби - это символ чистоты и любви. Дерево - символ плодородия, веточки обозначают много деток. И с собой мы, конечно, привезли васильки с нашей белорусской земли. Так же здесь голубки, которые смотрят друг на друга. Это значит, что любовь в расцвете".

Егор Русак, жених:

"Вниманием мы здесь точно не обделены. У нас планировалась небольшая свадьба, а здесь нас увидит и наша страна, и соседи".

Кульминация фестиваля - масштабное бракосочетание, на котором более ста пар одновременно обмениваются кольцами и произносят друг другу клятву верности. После заветных слов "объявляю вас мужем и женой" молодые получают официальное свидетельство о заключении брака от ЗАГСА Москвы и, конечно, незабываемые впечатления на всю жизнь.

Также участников фестиваля ждет гастрономический турнир. Молодые пары приготовят такие блюда, как "Первое свидание", "Семейный очаг" и "Медовый месяц". Не случайно же говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.