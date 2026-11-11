В Москве проходит сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Москве проходит сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Главные темы заседания - совершенствование системы коллективной безопасности, а также анализ актуальных международных и региональных угроз. Встреча лидеров стран-участниц проходит на фоне сохраняющейся напряженности у западных границ зоны ответственности организации, что придает ей особую значимость.

ОДКБ утверждает планы до 2030 года

По итогам саммита планируется подписание около 20 многосторонних документов. Центральное место среди них занимает итоговая Декларация Совета коллективной безопасности, а также Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года. Кроме того, главы государств утвердят План мероприятий, приуроченных к 35-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 25-летию создания самой организации. Ожидается также решение о переходе председательства в ОДКБ от России к Таджикистану с 1 января 2027 года. Параллельно в странах Балтии и Восточной Европы проходят учения НАТО, которые в Москве и Минске рассматривают как прямое наращивание военного присутствия у границ. В начале ноября в Литве стартовали штабные учения. Ранее, в июне, Литва, Польша и Франция провели масштабные маневры "Gallant Boar 2026" в районе Сувалкского коридора - стратегически уязвимого участка на стыке границ Польши, Литвы, Беларуси и Калининградской области.

Цель ОДКБ - укрепление мира

Игорь Король, военный аналитик, начальник отделения Белорусского института стратегических исследований по Брестской области:

"Целями Организации Договора о коллективной безопасности всегда были и остаются прежде всего укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности. Во-вторых, это, конечно, коллективная защита независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов организации. При этом наш Союз всегда отдавал и отдает предпочтение политико-дипломатическим методам достижения своих целей. И в этом наше коренное отличие от того же агрессивного блока НАТО".

ОДКБ фиксирует рост военного присутствия НАТО

Генеральный секретарь ОДКБ ранее прямо указывал, что Организацию "волнует увеличение военного присутствия стран Североатлантического альянса и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик". По его словам, на другой стороне белорусско-польской и белорусско-литовской границы ведется активное строительство фортификационных сооружений, что в ОДКБ внимательно отслеживают. Таким образом, учения НАТО в Литве и Польше становятся не просто фоновым явлением, а одним из ключевых раздражителей, напрямую влияющих на повестку московского саммита и на характер подписываемых документов. Нынешняя ситуация обязывает ОДКБ реагировать - институционально закреплять общую антитеррористическую и оборонную повестку на годы вперед.

Подписание Антитеррористической стратегии до 2030 года и юбилейной декларации призвано показать единство стран-участниц перед лицом внешних вызовов. В этих условиях одним из вопросов остается не количество подписанных документов, а то, смогут ли стороны выработать механизмы деэскалации, способные предотвратить случайное столкновение на линии соприкосновения интересов ОДКБ и НАТО.