Вопросы союзного сотрудничества продолжают обсуждать в Москве. 20 ноября в столице России проходит второй день I Делового форума Союзного государства "Интеграция". В повестке - ряд важных тем, которые должны усилить экономику СГ, особенно в период сильнейшего санкционного давления. В первую очередь это касается развития технологического суверенитета. Главные направления - станко- и роботостроение, электронная и автомобильная промышленность, нефтехимия.

В 2026 году был создан комитет по стандартизации и качеству Союзного государства: одна из главных задач - сформировать единый фонд, в который войдут стандарты, принятые в Беларуси и России.

Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Россия):

"Основное - это возможность защиты потребителя на территории СГ, с одной стороны. С другой - снижение себестоимости, снижение излишних технических барьеров при реализации барьеров совместной кооперации между предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерации. Сейчас фонд начал создаваться, начали появляться первые общие стандарты в сфере станкостроения, колесной транспортной техники, микроэлектроники. Надеемся, что он активно будет расти и пополняться, а стандарты будут востребованными, настоящим инструментом защиты рынка".

Также 20 ноября на форуме пройдут конференции по темам "Экологическое машиностроение", где обсудят технологические возможности для промышленности. Кроме этого, участники обсудят использование беспилотных и автономных систем на транспорте, цифровую интеграцию финансовых рынков и единую аграрную политику.