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В Москву прибыл спецпосланник президента США
Свою позицию по украинскому конфликту Кремль обдумает и сформулирует после двусторонних контактов с США, заявил пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, процесс передачи от США информации по результатам переговоров с Украиной в Джидде "в действии".
13 марта в Москву прибыл спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, в том числе, как передает Bloomberg, для встречи с Владимиром Путиным.
Однако не Уиткофф станет посредником между Вашингтоном и Москвой в урегулировании конфликта в Украине. Об этом сообщил помощник президента России по внешней политике. Ранее Юрий Ушаков провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности Трампа Майком Уолтцем. Предлагаемое прекращение огня - не более чем временная передышка для украинских сил, заявил Ушаков.