В Москву прибыл спецпосланник президента США

Свою позицию по украинскому конфликту Кремль обдумает и сформулирует после двусторонних контактов с США, заявил пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, процесс передачи от США информации по результатам переговоров с Украиной в Джидде "в действии".

13 марта в Москву прибыл спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, в том числе, как передает Bloomberg, для встречи с Владимиром Путиным.