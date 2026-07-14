В Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за затяжной засухи

В Европе переходят на режим экономии из-за дефицита питьевой воды и затяжной засухи. Власти Мюнхена ввели экстренный запрет на наполнение частных бассейнов, мытье машин и полив газонов.

Городские службы пошли на крайние меры после того, как суточное потребление воды жителями превысило отметку 400 млн литров. Эти объемы на четверть превышают прошлогодние показатели.

Пока ограничения будут действовать до 1 августа. Но власти предупреждают, если засуха продолжится, меры будут продлены.