В Мюнхене полиция применила газ против протестующих

В Мюнхене силовики жестко разогнали массовую акцию протеста, участники которой требовали немедленной отставки канцлера Фридриха Мерца.

Немцы массово выходят на улицы против затяжного экономического спада, миграционного кризиса и раздувания военных бюджетов. На этом фоне рейтинг самого Мерца рухнул до исторического минимума - 14 %.

Разочарование в официальном Берлине укрепило позиции оппозиции. На региональных выборах в Саксонии-Анхальт правая "Альтернатива для Германии" разгромила партию власти, набрав более 40 % голосов. Мерц публично признал тяжелое поражение, но покидать пост канцлера отказывается.

Впереди Германию ждет череда новых региональных голосований, которые могут окончательно расколоть политическую систему страны.