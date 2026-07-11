В Национальной разведке США объявили о новой волне сокращений

Кадровый кризис наблюдается в Национальной разведке США. Руководство намерено провести масштабные сокращения штата.

О запуске уже третьей волны увольнений сотрудников объявил исполняющий обязанности главы Национальной разведки США Билл Пулт. Он связал чистку кадров с борьбой против "теневых групп" внутри американского правительства.

По его мнению, именно эти скрытые структуры оказывали тайное влияние на ключевые политические и экономические процессы в стране.

Несмотря на массовые увольнения, шеф разведки утверждает: сейчас ведомство работает эффективнее, чем когда-либо.