В Национальной разведке США объявили о новой волне сокращений
Автор:Редакция news.by
Кадровый кризис наблюдается в Национальной разведке США. Руководство намерено провести масштабные сокращения штата.
О запуске уже третьей волны увольнений сотрудников объявил исполняющий обязанности главы Национальной разведки США Билл Пулт. Он связал чистку кадров с борьбой против "теневых групп" внутри американского правительства.
По его мнению, именно эти скрытые структуры оказывали тайное влияние на ключевые политические и экономические процессы в стране.
Несмотря на массовые увольнения, шеф разведки утверждает: сейчас ведомство работает эффективнее, чем когда-либо.