В Неаполе продолжаются протесты пострадавших от землетрясения

В Италии продолжаются массовые протесты жителей Неаполя. 31 июля здесь случилось сильное землетрясение, которое привело к разрушению части жилого фонда и обернулось для горожан чувствительным ущербом.

Власти пообещали помощь и поддержку, но, как считают неаполитанцы, обманули. Сотни людей вынуждены покинуть свои аварийные дома, но выплаченные им деньги не позволяют обзавестись даже временной крышей над головой. Внезапно ставшие бездомными неаполитанцы, а также их сторонники продолжают каждый день выходить на улицы с транспарантами "Нам необходимо жилье!" и "Прекратите нам лгать!".