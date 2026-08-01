В Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла

В Неаполе произошло самое мощное за последние 40 лет землетрясение. Магнитуда была 4,7 балла. В результате пострадали более 20 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии, сообщают итальянские СМИ.

Часть домов осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Движение поездов временно остановлено. Повреждения получили жилые дома и церкви, в нескольких районах обрушились фасады, карнизы и штукатурка.

Многие жители в панике покинули дома и решили провести ночь на улицах. В регионе развернули кризисный штаб, открыли пункты помощи и начали раздавать воду и предметы первой необходимости.