В Неаполе проходят массовые протесты против безучастности властей к последствиям землетрясения

В Неаполе ширятся массовые протесты, вызванные безучастностью властей к последствиям недавнего стихийного бедствия.

На прошлой неделе там произошло землетрясение силой около 5 баллов. Оно разрушило десятки домов, оставило без крова более 700 местных жителей. Власти обещали выделить 100 млн евро на ликвидацию последствий. Но прошла неделя, а денег пострадавшие так и не увидели.

Бездомные неаполитанцы и жители окрестных городов блокируют порт Поццуоли, пытаясь привлечь внимание властей. Проблема еще и в том, что сейсмическая активность в регионе растет. Землетрясение может повториться в любой момент.

Фото РИА Новости