3.73 BYN
3.01 BYN
3.37 BYN
В небе над Челябинском у самолета отсоединился топливный бак
В небе над Челябинском у самолета отсоединился топливный бакnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54f04221-64bd-4e49-abd6-2fc209f71e47/conversions/a50c5609-372c-4b89-8b89-98453600454a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Над Челябинском у самолета отсоединился запасной топливный бак, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. Об этом пишет РИА Новости.
Местные СМИ в воскресенье, 18 мая, опубликовали кадры, на которых якобы зафиксировано падение предмета из пролетавшего судна.
"По системе 112 поступило сообщение о происшествии: падении фрагментов пролетающего самолета. К указанному в сообщении месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак (пустой)", - заявили в ведомстве.
Позднее пресс-центр уточнил, что бак нашли в лесном массиве городского бора, возгорания не было, пострадавших нет.