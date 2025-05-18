В небе над Челябинском у самолета отсоединился топливный бак

Над Челябинском у самолета отсоединился запасной топливный бак, сообщил пресс-центр регионального главка МЧС. Об этом пишет РИА Новости.

Местные СМИ в воскресенье, 18 мая, опубликовали кадры, на которых якобы зафиксировано падение предмета из пролетавшего судна.

"По системе 112 поступило сообщение о происшествии: падении фрагментов пролетающего самолета. К указанному в сообщении месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. По уточненной информации, у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак (пустой)", - заявили в ведомстве.