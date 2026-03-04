В некоторых странах ЕС стоимость бензина превысила 2 евро за литр news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c355b9b-4ad9-4245-ae75-a0b870b06c79/conversions/08d2378c-1c83-4596-83c4-8ec63bd557ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Европейцы уже ощущают на себе последствия войны на Ближнем Востоке. Цены на топливо бьют рекорды: в Германии, Франции и Бельгии стоимость бензина превысила отметку в 2 евро за литр.

Скоро вслед за топливом вверх поползут цены на перевозки, а значит, подорожают продукты и услуги ЖКХ. Экономика ЕС получает новый виток инфляции.