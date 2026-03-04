Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В некоторых странах ЕС стоимость бензина превысила 2 евро за литр

пара заправляет автомобиль

Европейцы уже ощущают на себе последствия войны на Ближнем Востоке. Цены на топливо бьют рекорды: в Германии, Франции и Бельгии стоимость бензина превысила отметку в 2 евро за литр.

Скоро вслед за топливом вверх поползут цены на перевозки, а значит, подорожают продукты и услуги ЖКХ. Экономика ЕС получает новый виток инфляции.

В Польше и вовсе опасаются возможного дефицита топлива. В бывшей правящей партии "Право и справедливость" отмечают: "Поляки бросились на станции, опасаясь растущих цен. А что делает правительство? Тишина!"

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ирано-израильский конфликтЕвросоюз