В Непале найдены десять человек, считавшихся пропавшими без вести после наводнения

Спасатели из ОАЭ обнаружили 10 человек, которые считались пропавшими без вести после наводнения в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой эмиратское агентство WAM.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших превысило 1,3 тыс.

"Команде спасателей удалось найти десять пропавших без вести после наводнений в Непале, в результате чего общее число пропавших без вести, найденных поисково-спасательной группой с начала операции, достигло 18", - передает WAM.

Ранее ОАЭ направили в Непал пять самолетов с 220 т гуманитарной помощи, включая гидроциклы, спасательные лодки, солнечные батареи и специализированное поисково-спасательное оборудование. В общей сложности эмиратские власти объявили о выделении 10 млн долларов для оказания срочной гуманитарной помощи пострадавшим от мощного наводнения и оползней в этой стране.