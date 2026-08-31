В Непале пытаются спасти людей из затопленных тоннелей

В Непале спасатели пытаются добраться до сотен людей, которые оказались заблокированы в подземных тоннелях и помещениях шести гидроэлектростанций. Там могут находиться более 900 человек.

Для подачи воздуха возможным выжившим бурят отверстия в конструкциях. Продвижение осложняют глубокий слой грязи и множество обломков.

Кроме того, паводок сместил входные платформы. Число жертв стихии уже превысило 900 человек, более 4 тыс. числятся пропавшими без вести.

В спасательных работах задействована почти 21 тыс. сотрудников сил безопасности, а также гражданские лица и волонтеры.