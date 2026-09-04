В Непале спустя 9 дней после схода селевой лавины спасли двоих выживших

В Непале спустя 9 дней после схода селевой лавины удалось спасти двоих человек. Их нашли в туннеле гидроэлектростанции, услышав голоса. Сейчас спасатели проверяют, есть ли под завалами еще выжившие.

Местные СМИ сообщают, что в туннелях могут оставаться еще около 900 человек. Регион, где ведутся поисковые работы, практически лишен связи с большой землей.

Между тем неуклонно растет число официально установленных жертв трагедии. По последним данным по китайскую сторону границы погиб 21 человек, 541 числится пропавшим без вести.

В Непале ситуация гораздо более трагическая: здесь признаны погибшими около 1,3 тыс. человек, пропали без вести - 4,8 тыс.