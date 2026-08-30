В Непале захоронили без опознания 229 тел

В Непале продолжаются поиски жертв стихийного бедствия. Накануне были захоронены без опознания 229 тел. В дальнейшем такие погребения продолжатся, так как в регионе нет достаточного количества рефрижераторов для хранения останков, а вывезти тела за пределы пограничья невозможно. Транспортных ресурсов едва хватает для эвакуации живых людей.

К настоящему моменту найдены тела более 700 погибших, еще около 2,5 тыс. числятся пропавшими без вести. Около 400 пропавших без вести насчитывают власти Китая.

Появились кадры, которые запечатлели событие, давшее старт трагедии. Группа туристов как раз наблюдала за ледником, когда часть его снежной шапки отломилась и сползла в горное озеро.

Этот инцидент в безлюдном высокогорье дал старт цепочке событий с трагическим финалом. От 3 до 5 млн т воды, грязи и камней со скоростью 200 км/ч двинулись вниз по ущелью. Были практически стерты с лица земли два населенных пункта, еще около десятка серьезно пострадали.

Сход ледниковых масс вызвал наводнение даже на границе с Индией, в местах, которые стоят от Тибетского высокогорья в сотни километрах.