В Нидерландах на фоне войны США против Ирана подорожало газоснабжение

В Нидерландах на фоне войны США против Ирана дорожает газоснабжение. Стоимость этой услуги для семьи из четырех человек в августе оказалась на 730 евро выше, чем до начала военной кампании, и обойдется голландцам в 3300 евро.

При этом оператор газовой инфраструктуры Нидерландов сообщил, что специалисты не успевают закачивать в подземные хранилища достаточно газа. Страна рискует оказаться неподготовленной к отопительному сезону на случай суровой зимы.