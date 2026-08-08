В Нидерландах объявлен режим ЧС из-за катастрофического обмеления Рейна и Мааса

В Нидерландах официально объявлен второй уровень чрезвычайной ситуации из-за катастрофического обмеления Рейна и Мааса.

Главные водные пути обновили исторические минимумы. В регионе Арнем - Неймеген обнажились километры дна, а жилые дома-лодки теперь просто лежат на сухом грунте. Грузовой флот ЕС парализован: баржи вынуждены брать втрое меньше веса, чтобы не сесть на мель.

Власти экстренно перекрывают шлюзы, пытаясь остановить приток соленой морской воды, и запрещают фермерам забор пресной воды для полей.