В Нидерландах началась двухдневная забастовка работников общественного транспорта.

По данным местных СМИ, в провинции Северный Брабант на маршруты вышли не более 15 % автобусов, а в пригородах Гааги и Утрехта бастуют около 70 % сотрудников.

При этом в самом Амстердаме, Гааге и Роттердаме транспорт ходит по расписанию. Акция протеста продолжится и 24 ноября.

В начале осени по стране прокатилась волна крупных забастовок против планов властей урезать социальные пособия. Тогда на один день полностью остановился весь общественный транспорт.