В Нидерландах вооруженные наркомафиози взяли в осаду деревню

В Западной Европе фиксируется резкое ухудшение криминогенной обстановки. В Нидерландах десятки вооруженных мужчин в масках взяли в осаду деревню Оверасселт: одного человека убили, нескольких полицейских ранили. Таким образом глава марокканской наркомафии мстил своему сопернику за утерю крупной партии кокаина.

Еще недавно подобное можно было наблюдать разве что в Мексике или Гондурасе, но теперь такое становится трагической повседневностью Старого Света.

Эпизоды такого рода все более часты и уже принесли Нидерландам сомнительную славу европейского наркогосударства, где организованная преступность поистине всесильна.

Полицейские в Брюсселе проигрывают войну бандитам

А в столице соседней Бельгии полицейские попытались арестовать уличного наркоторговца: сразу же из ниоткуда возникли десятки молодых людей, которые жестоко избили блюстителей порядка. Наркоторговец благополучно скрылся.

В Брюсселе власти на днях ввели чрезвычайное положение в связи с регулярными перестрелками мафиозных банд: ряд районов столицы объединенной Европы стал фактически запретным для полиции.

В Бельгии, Нидерландах, Франции и других странах контроль и управление здесь де-факто осуществляют банды. Например, во французском Гренобле наркотики на улицах предлагают с импровизированных витрин. Покупатель может получить пробник, и полиция этому никак не мешает.