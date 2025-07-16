Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нидерландах вводят лимиты на электроэнергию

В Нидерландах вводятся лимиты на электроэнергию из-за перегрузки энергосистемы. Это связано с резким переходом от газового снабжения на возобновляемые источники энергии.

Правительство страны приостановило добычу газа и продвигает электроотопление и солнечную энергию, но энергосистема справляется с трудом.

Почти 12 тыс. предприятий и новые дома ждут подключения к сети. При этом уже заявлено о задержках на несколько лет. Цены на электроэнергию в Нидерландах одни из самых высоких в Западной Европе, и домохозяйства могут столкнуться с годовым ростом до 5 %.

Нидерландыэлектроэнергия