В Нидерландах вводят лимиты на электроэнергию

В Нидерландах вводятся лимиты на электроэнергию из-за перегрузки энергосистемы. Это связано с резким переходом от газового снабжения на возобновляемые источники энергии.

Почти 12 тыс. предприятий и новые дома ждут подключения к сети. При этом уже заявлено о задержках на несколько лет. Цены на электроэнергию в Нидерландах одни из самых высоких в Западной Европе, и домохозяйства могут столкнуться с годовым ростом до 5 %.