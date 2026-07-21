В Нидерландах закрыли оскверненное вандалами кладбище советских воинов

В Нидерландах закрыли кладбище советских воинов, ранее оскверненное вандалами. В мэрии города Лёсден сообщили, что сейчас на территории мемориального комплекса "Советское поле славы" идет экстренная реставрация. До полного окончания восстановительных работ объект будет закрыт для посетителей.

Вандалов, которые изрисовали надгробия красной краской, пока не нашли. На кладбище захоронены 865 граждан СССР - солдат и военнопленных, замученных и убитых нацистами в годы Второй мировой войны.

Фото: РИА Новости