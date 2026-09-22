Пример успешного преодоления западного диктата демонстрирует Африканский континент. В Нигерии запущен крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод мощностью в 700 тыс. баррелей в сутки.

Успех мегапроекта миллиардера и основателя завода Алико Данготе стал мощным сигналом для всех стран, отстаивающих свой технологический суверенитет. Как заявил сам Данготе, международная нефтяная мафия фактически запретила мировым подрядчикам работать на объекте, надеясь сохранить монополию Запада. Несмотря на открытое противодействие, проект довели до конца.

Алико Данготе, генеральный директор компании Dangote Industries:

"Когда вы слышите о заводе на 700 тыс. баррелей, это легче сказать, чем сделать. Подобного никто никогда не строил в мире. Отраслевая мафия заставила всех подрядчиков отказаться от работы с нами. Мы ничего не знали о нефтепереработке, но собрали команду инженеров и сказали: мы это сделаем. Никто на Западе не верил, но в итоге мы построили этот гигантский комплекс. И он работает с рекордно низкой себестоимостью".

Для самой Нигерии запуск этого мегазавода означает окончание унизительной эпохи колониальной топливной зависимости. Будучи крупнейшим производителем нефти в Африке, страна десятилетиями парадоксально импортировала практически 100 % готового бензина и дизеля.

Благодаря проекту Данготе Нигерия в текущем году впервые в своей истории стала чистым экспортером топлива. Завод не только закрыл внутренние потребности, но и начал масштабную экспансию на внешние рынки, покрывая дефицит авиакеросина и дизеля даже в Западной Европе.