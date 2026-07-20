В Никарагуа прошло празднование 47-й годовщины Сандинистской революции

"Родина или смерть - победа будет за нами". Это девиз Никарагуа - страны свободных людей, которая масштабно отпраздновала 47-ю годовщину триумфа Сандинистской революции. На площади Веры собралось более 70 тыс. человек. Торжественные мероприятия освещала и съемочная группа "Первого информационного".

День триумфа Сандинистской революции ежегодно отмечают в Никарагуа 19 июля. Этот праздник сродни Дню Независимости Беларуси, но с латиноамериканским темпераментом, жарой за 35 градусов и под пальмами.

Все проходило масштабно: город был украшен флагами страны, а также сандинистов. В столице Никарагуа - городе Манагуа - проходили основные мероприятия, сюда приехали жители и других регионов.

Были организованы концертные площадки, состоялось возложение венков в память о погибших, прошли марши с портретами известных революционеров.

Факт В 1979 году борцы за свободу свергли диктатуру клана Самоса во главе с президентом Анастасио.

Праздничные мероприятия помимо съемочной группы "Первого информационного" освещали делегации из Китая, Венесуэлы, России.

"Крайне теплое, хорошее отношение к нашим делегациям, в том числе из России, Беларуси. Когда мы на каких-то мероприятиях появляемся, люди буквально скандируют: "Слава России!", "Да здравствует Россия!", "Да здравствует Беларусь!" Очень комфортно себя чувствуем. Так что фразу, что мы братские народы, можно сказать, мы прочувствовали здесь физически", - рассказал старший корреспондент Sputnik Виктор Терновский.

Праздник Вихилия по местной традиции проходит в ночь с 18 на 19 июля и символизирует ожидание победы революции. Танцуют все и везде, даже люди почтенного возраста, а после такой активной ночи утром город отдыхает.

В 2026 году свои правки в расписание многих мероприятий по всей планете внес чемпионат мира по футболу. Его финал как раз выпал на этот государственный праздник в Никарагуа. Да и климат тоже играет большую роль - более комфортная погода наступает после обеда. В итоге официальные мероприятия стартовали примерно в 18:00.

С речью к народу и миру обратились сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо. Они напомнили, насколько важно сохранять историческую память и чтить подвиг предков.