В Никарагуа проведут реформу, чтобы исключить иностранное вмешательство в выборы

Президентские выборы в Никарагуа никто не отменял. Задача государства - сохранить демократию и предотвратить вмешательство извне.

В стране на законодательном уровне закрепят алгоритмы для исключения иностранного влияния в любых его проявлениях на электоральные процессы. Об этом сообщили в официальном заявлении Национальной ассамблеи страны.

Председатель законодательного органа Густаво Поррас подчеркнул, что выборы в суверенной стране являются внутренним делом, а лидера определяет исключительно народ.

В рамках новаций запланированы консультации со всеми национальными структурами, силовым блоком, общественными организациями и движениями. Сейчас стартует процесс подготовки. На голосование реформу запустят в 2027 году.

Густаво Поррас, председатель Национальной ассамблеи Никарагуа:

"Я считаю, что речь президента Даниэля отражает историю никарагуанского народа и самой страны. А эта фраза, что в республике не будет больше выборов - она для империалистов, для врагов народа. И это заявление - прописная истина для недоброжелателей. История нашего народа - это всегда борьба с империей, включая недругов, которые прикрывались демократией, чтобы в действительности уничтожить ту самую демократию. Так что сейчас речь идет о защите демократии. Именно народ будет принимать решение, как и когда мы проведем выборы в Никарагуа. В этой стране в 30-е годы выборы проходили под руководством янки, их вплотную сопровождали американские военные. Они становились руководителями избирательных центров. Как раз это имелось в виду, что у нас никогда больше не будет выборов, которыми будут руководить империалисты".

Действующий президент Никарагуа команданте Диниэль Ортега в своем обращении по случаю 47-го празднования дня триумфа Сандинистской революции подчеркнул, что речь идет о защите демократии для народа.

В 2018 году в стране была попытка совершить госпереворот с целью вернуть диктатуру и поставить у власти нужную Западу пешку.