Общая история и память о ней - фундамент для настоящего и будущего Беларуси и России. 14 сентября таким мнением во время встречи с руководством Нижегородской области поделился первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

У братских народов общее историческое наследие и герои, имена которых современное поколение бережно чтит. Концерт-реквием "Каждый третий" - наглядное доказательство: никто и ничто не забыто.

В рамках эксклюзивного белорусского военно-патриотического проекта на территории Нижегородского кремля белорусская делегация возложила цветы к мемориалу "Вечный огонь славы".

Важной частью встречи стала и передача в Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку 20 белорусских книг. Каждая - об исторической правде, которая, как бы ни старались фальсифицировать на мировой арене, благодаря совместным усилиям Союзного государства будет звучать громко.

Беларусь и Россию объединяют не только исторические корни. Активно сегодня развиваем и экономическое партнерство.

Наша страна входит в тройку 100 внешнеэкономических партнеров Нижегородской области. Товарооборот стабильно держится на уровне около 1 млрд долларов. В 2025 он увеличился на 5 %. Растет также импорт и экспорт. Интенсивно развиваются и межрегиональные связи. Между регионами Беларуси и муниципалитетами России действует 46 соглашений, принята программа межмуниципального взаимодействия до 2028 года.

Развивается и совместное российско-белорусское производство трамваев и электробусов. Белорусы участвуют в строительстве важных социальных объектов в Нижнем Новгороде. А туристические интересы народов стали ближе благодаря прямым авиарейсам.

"Мы придали особенный интенсив нашим интеграционно-экономическим отношениям. Наверное, так должно было произойти и раньше, но этот стимул помог нам сориентироваться и понять, кто наши настоящие братья, друзья и союзники, кто - ситуационные партнеры, а кто относится к иной категории государств и народов", - отметил Перцов

14 сентября в Нижнем Новгороде зрители увидят документальную летопись в уникальном формате - концерт-реквием "Каждый третий". В постановочном синтезе Владиславы Артюковской и Анны Селук многие нижегородцы услышат незабытые истории из своих семей глазами и голосами более сотни артистов в возрасте от 6 до 70 лет.