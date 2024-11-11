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В Нью-Йорке будут платить за проезд по центральным дорогам в час пик

Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик.

Отмечается, что плата за проезд, известная как плата за пробки, предназначена для сокращения транспортных заторов в густонаселенном городе. Стоимость проезда в самую оживленную часть Манхэттена составит 9 долларов.

Тариф действует с 17:00 до 19:00 в будние дни и с 21:00 до 09:00 утра в выходные. В нерабочее время плата за проезд для большинства транспортных средств составит около 2,5 долларов.

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