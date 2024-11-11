В Нью-Йорке будут платить за проезд по центральным дорогам в час пик

Нью-Йорк стал первым городом США, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик.

Отмечается, что плата за проезд, известная как плата за пробки, предназначена для сокращения транспортных заторов в густонаселенном городе. Стоимость проезда в самую оживленную часть Манхэттена составит 9 долларов.