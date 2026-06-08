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В Нью-Йорке на вокзале неизвестный напал с ножом на людей

На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке неизвестный напал с ножом на людей, в результате чего 6 человек получили ранения. Один пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел рядом с "Мэдисон-сквер-гарден", где серьезно усилили охрану в преддверии финала НБА.

Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего на месте. Его личность пока не раскрывается. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей, чтобы восстановить хронологию событий.

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СШАНью-Йоркпроисшествие