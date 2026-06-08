В Нью-Йорке на вокзале неизвестный напал с ножом на людей

На Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке неизвестный напал с ножом на людей, в результате чего 6 человек получили ранения. Один пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел рядом с "Мэдисон-сквер-гарден", где серьезно усилили охрану в преддверии финала НБА.