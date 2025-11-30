В Нью-Йорке полиция жестко пресекла митинг противников политики Трампа

В Нью-Йорке полиция жестко пресекла митинг противников Дональда Трампа и его политики. Активисты с плакатами собрались у здания местного филиала службы по контролю за миграцией. Они пытались блокировать входы и выходы из здания, чтобы помешать агентам выехать на очередную облаву.



