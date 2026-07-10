В Нью-Йорке построят Всемирный торговый центр - 2
Автор:Редакция news.by
В Нью-Йорке спустя 25 лет после терактов 11 сентября началось строительство второго Всемирного торгового центра. 55-этажное здание станет новой штаб-квартирой American Express.
На закладке первого камня присутствовали руководители компании, представители власти и партнерских организаций.
Высота небоскреба составит 374 м. Завершить строительство планируют к 2031 году.
По оценкам, проект создаст около 3 200 рабочих мест и принесет экономике города около 6 млрд долларов.