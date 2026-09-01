В Нью-Йорке женщина напала на прохожих с ножом

В Нью-Йорке женщина устроила резню на Таймс-сквер.

49-летняя жительница Квинса, вооруженная двумя кухонными ножами, напала на двух случайных прохожих - мужчину и женщину. После чего бросилась в сторону полицейского участка. Патрульные попытались остановить ее электрошокером, однако это не сработало. Полиция открыла огонь на поражение.

Злоумышленницу и двух пострадавших госпитализировали. Одна из жертв, предположительно, туристка, скончалась в больнице. Позже умерла и сама нападавшая.

По данным полиции, она страдала психическим расстройством. Мотивы теракта исключены.