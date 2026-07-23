В ОАЭ создадут терминалы в обход Ормузского пролива

В Арабских Эмиратах построят 2 глубоководных терминала в обход Ормузского пролива. Это позволит снизить зависимость и обеспечить альтернативные маршруты для международной торговли.

Проект реализует крупнейший портовый оператор региона совместно с Управлением портов Эль-Фуджейры.

Планируется строительство контейнерного и многоцелевого терминала, а также терминала для генеральных грузов в районе Диббы. Ожидается, что строительство будет проходить в несколько этапов и займет до 2,5 лет.