В оборонном бюджете Украины образовалась огромная дыра размером 23 млрд евро. Как сообщает Politico, эти деньги буквально пришлось выпрашивать у западных лидеров, собравшихся в Киеве, чтобы отметить День независимости страны.

Дефицит возник после того, как Минобороны Украины перенесло расходы, запланированные на вторую половину года, на более ранний срок, а выделение кредита в размере 90 млрд евро от ЕС было отложено из-за препятствий со стороны Венгрии.

Как заявил Зеленский, Украине нужно до 8,5 млрд евро, чтобы обеспечить поставки оружия к началу года. Еще 17 млрд требуется на зарплаты военным и другие расходы. При этом препятствия для международного финансирования создает и внутренняя политика "незалежной". Рада тормозит проведение реформ, от которых зависит получение международной помощи.