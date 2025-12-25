Онлайн-вещание
В одном из костелов польского Люблина в рождественское утро вспыхнул пожар
25.12.2025
20:21
Автор:
Редакция news.by
Нефть или наркотики? Что стало причиной развертывания антивенесуэльской кампании
25.12.2025
22:03
Американец выиграл более 1,8 млрд долларов в рождественской лотерее
25.12.2025
20:23
Итоги заседания VII ВНС: как 7 приоритетов развития государства помогут Беларуси стать еще лучше
25.12.2025
19:01
Нигер запретил выдачу виз гражданам США
25.12.2025
18:41
Стокилограммовую авиабомбу нашли в Калининграде в 50 м от жилого дома
25.12.2025
18:36
Национальный аэропорт Минск стал лауреатом Евразийской премии "Магистраль Awards - 2025"
25.12.2025
18:13
Будущий год для румын пройдет в режиме экономии
25.12.2025
18:12
Перевозчики уличили премьера Литвы во лжи
25.12.2025
18:07
Лукашенко направил соболезнование родным Веры Алентовой в связи со смертью актрисы
25.12.2025
17:07
Папа Римский призвал к завершению всех войн
25.12.2025
17:02
В ведущих российских журналах выходит анализ белорусского политического опыта - Гигин
25.12.2025
16:22
Вадим Гигин: Мы вступаем в новый мир, когда нет универсальной политической системы
25.12.2025
16:10
В Италии засияла самая большая в мире елка: огни новогодней красавицы видны на расстоянии 50 км
25.12.2025
15:30
На "Линии Сталина" открылась резиденция Деда Мороза
25.12.2025
15:20
Фельдман: У Трампа есть способ, при помощи которого он может принудить Зеленского к заключению мира
25.12.2025
15:18
Хантер Байден назвал Украину змеиным логовом с запредельным уровнем коррупции
25.12.2025
15:16
Умерла народная артистка РФ Вера Алентова
25.12.2025
14:36
C 29 декабря в школах Беларуси начнут работать лагеря дневного пребывания
25.12.2025
14:03
В Перу полицейские надели рождественские костюмы, а машины украсили воздушными шарами и гирляндами
25.12.2025
13:51
В Солигорске из горящей квартиры спасли четырех человек, включая ребенка
25.12.2025
13:46
