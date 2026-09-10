В Омане в системе общественного транспорта появится первый автобус на водородном топливе

В Омане подписано соглашение о запуске первого водородного автобуса в системе общественного транспорта. Об этом сообщает TV BRICS.

В компании, участвующей в запуске инновационного транспортного средства, подчеркнули, что этот документ станет началом нового этапа в развитии транспортной сети страны - использовании экологически чистой энергии. Вместо углекислого газа водородный автобус будет выбрасывать в воздух водяной пар.

Инициатива направлена на заботу об окружающей среде, формирование системы экологически чистых перевозок и стремление страны соответствовать новым мировым тенденциям в сфере транспорта. Водородный автобус станет первым в своем роде проектом Омана по внедрению инновационных и экологически устойчивых транспортных решений.