В ООН осудили атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

Вопиющий инцидент в Брянской области осудили в ООН. Атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси прокомментировал официальный представитель генерального секретаря международной организации.

Стефан Дюжаррик отметил, что проинформирован о гибели одного человека и получении ранений у других пострадавших. Дипломат подчеркнул: ООН решительно осуждает любые целенаправленные нападения на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.