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В ООН осудили атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области
Автор:Редакция news.by
Вопиющий инцидент в Брянской области осудили в ООН. Атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси прокомментировал официальный представитель генерального секретаря международной организации.
Стефан Дюжаррик отметил, что проинформирован о гибели одного человека и получении ранений у других пострадавших. Дипломат подчеркнул: ООН решительно осуждает любые целенаправленные нападения на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Он обратил внимание, что подобные удары запрещены международным гуманитарным правом вне зависимости от места их совершения, противоправные акты должны быть немедленно завершены.