В ООН заявили о возможном дефиците продовольствия для 45 млн человек

45 млн человек угрожает дефицит продовольствия из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жорже Морейра да Силва.

Ранее он возглавил целевую группу ООН по гуманитарным перевозкам через Ормуз.

По словам политика, кризиса можно избежать, если через пролив будут проходить по крайней мере 5 или 7 судов в день. Для развивающихся стран это станет решающим фактором. Они либо обеспечат продовольственную безопасность, либо будут вынуждены столкнуться с гуманитарным кризисом.

Да Силва призвал Вашингтон и Тегеран найти решение проблемы поставок удобрений отдельно от комплексного урегулирования конфликта.